Illegales Autorennen in München? Mehrere Menschen verletzt - Polizei sucht nach Zeugen!

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Freitag, 17. Oktober 2025, gegen 23.30 Uhr auf der Schenkendorfstraße (Mittlerer Ring) in Richtung Olympiapark. Beteiligt waren zwei im Alter von 19 und 21 Jahren, eine 57-jährige Toyota-Fahrerin und ein 39-jähriger Opel-Fahrer, alle mit Wohnsitz in München. Nach ersten Erkenntnissen stand ein illegales Kraftfahrzeugrennen im Zusammenhang mit dem Geschehen.

Schwabing-Freimann: Kollision auf der Schenkendorfstraße

Beim Spurwechsel des 19-Jährigen kollidierte sein Audi auf Höhe der A9 mit dem Heck des Toyota der 57-Jährigen. Der Toyota schleuderte über den Grünstreifen in den Gegenverkehr. Dort prallte der 39-Jährige mit seinem Opel frontal auf den Toyota. Anschließend schleuderte der Toyota zurück und kam auf dem Grünstreifen zum Stillstand. Feuerwehrleute befreiten die 57-Jährige aus dem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen und suchte selbst ärztliche Hilfe auf.

Unfall in München: Ursache wohl illegales Autorennen

Ein weiteres bislang unbekanntes Fahrzeug soll an dem mutmaßlichen Rennen beteiligt gewesen sein und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Unfallaufnahme führte zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugenaufruf nach Unfall in München

Die Münchner Verkehrspolizei übernahm die Ermittlungen und veröffentlichte einen Zeugenaufruf. Personen, die Angaben zum Unfall oder zu dem illegalen Straßenrennen machen können, sollen sich beim Unfallkommando der Polizei München melden. Die Telefonnummer lautet 089 6216-3322.

Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.