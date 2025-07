Hungriger Dieb in Pfullendorf: Unbekannter klaut Kasse und Tiefkühl-Pizzen

Am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Steingrube" in Pfullendorf aus einem Selbstbedienungsladen zwei Tiefkühlpizzen und eine Kasse. Dabei ist der hungrige Dieb gefilmt worden.

Überwachungskamera filmt kuriosen Diebstahl in Pfullendorf

Laut der Polizei ist auf der Videoaufzeichnung zu sehen, wie der Dieb die Kasse gewaltsam abhebelt und damit aus dem Laden verschwindet. Bevor er den Laden verließ soll der Täter zusätzlich zwei Pizzen aus der Gefriertruhe mitgenommen haben.

Dieb entkommt mit dürftiger Beute

Der Einbruch lohnte sich der Polizei zufolge für den Dieb kaum, da sich in der Kasse nur ein einstelliger Euro-Betrag befand. Der Täter trug ein schwarzes Kapuzenshirt, graue Hosen sowie schwarze Sneakers mit weißen Streifen.

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, die zur Ergreifung des Täters führen könnten. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07552/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.