Ist in Oberbayern ein Feuerteufel unterwegs? Zwei Brände in wenigen Stunden

In dem kleinen Dorf Hundham bei Fischbachau im Landkreis Miesbach sind am Montagabend in kurzer Zeit zwei Brände ausgebrochen. Die Polizei ermittelt zwar noch, jedoch ist Brandstiftung nicht ausgeschlossen.

Bauernhof steht in Flammen: Kälber verenden bei Fischbachau qualvoll

Laut der Polizei ging bei der Leitstelle in Rosenheim zunächst gegen 23 Uhr ein Notruf über ein Feuer auf einem Bauernhof in der Leitzachtalstraße in Hundham ein. Als die alarmierte Feuerwehr am Brandort eintraf, standen das Wohnhaus und ein landwirtschaftliches Nebengebäude bereits komplett in Flammen.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr starben bei dem Feuer vier Kälber. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Bewohner des Wohnhauses konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Polizei geht davon aus, dass bei dem Brand ein hoher sechsstelliger Schaden entstanden ist.

Brandstifung bei Fischbachau? Weiterer Brand nur rund einen Kilometer entfernt

Nur wenige Stunden später, um 2.30 Uhr, brannte ebenfalls in der Leitzachtalstraße dann ein weiteres landwirtschaftliches Anwesen. Dort stand ein weiteres Gebäude in Vollbrand. Dank der Feuerwehr konnten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auch bei diesem Brand entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Polizei ermittelt nach Feuern in Hundham und bittet um Hinweise

Beide Brandorte liegen nur etwa einen Kilometer voneinander entfernt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler fragen:

Wer hat im Vorfeld der beiden Brandfälle verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Leitzachtalstraße bzw. im Bereich Hundham bei Fischbachau festgestellt?

Wer hat sonstige verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Hundham gemacht, welche mit den Brandfällen in Verbindung stehen könnten?

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Brandursachen geben können, sollen sich bei der Polizei in Miesbach melden. Die Telefonnummer lautet 08025/2990. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.