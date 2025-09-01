Stichflamme durch Spiritus - zwei 16-Jährige im Ostalbkreis verletzt

Durch eine mutmaßlich selbst erzeugte Stichflamme sind zwei 16-Jährige in Mögglingen (Ostalbkreis) verletzt worden - einer von ihnen schwer. Die beiden Jugendlichen hätten ersten Erkenntnissen zufolge in einer Grillschale ein Feuer gezündet, teilte die Polizei mit. Dabei soll einer der beiden Spiritus in das Feuer gespritzt haben. Dadurch sei eine Stichflamme entstanden.

Unfall mit Grillschale: Rettungshubschrauber bringt Jugendliche ins Krankenhaus

Der schwer verletzte 16-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der andere Jugendliche kam ebenfalls ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie schwer seine Verletzungen sind, war bislang unklar.