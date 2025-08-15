Parkmanöver-Unfall in Bad Waldsee: 40.000 Euro Schaden

Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Bad Waldsee. Kurz nach 11 Uhr kollidierte ein 28-jähriger Skoda-Fahrer beim Ausparken aus einer Parklücke in der Stahlstraße mit einem ordnungsgemäß fahrenden Daimler eines 51-Jährigen. Der Aufprall schleuderte den Skoda gegen einen geparkten Sprinter. Der Gesamtschaden wird auf knapp 40.000 Euro geschätzt. Trotz der Wucht des Aufpralls gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.