Hoher Sachschaden bei Unfall in Bad Waldsee

Baden-Württemberg

Parkmanöver-Unfall in Bad Waldsee: 40.000 Euro Schaden

Pkw-Kollision in der Stahlstraße: Skoda-Fahrer übersieht Daimler. Keine Verletzten, doch erheblicher Sachschaden entstand.
Von Redaktion all-in.de
    In Bad Waldsee ist bei einem Unfall ein hoher Sachschaden entstanden. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Malin Wunderlich

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Bad Waldsee. Kurz nach 11 Uhr kollidierte ein 28-jähriger Skoda-Fahrer beim Ausparken aus einer Parklücke in der Stahlstraße mit einem ordnungsgemäß fahrenden Daimler eines 51-Jährigen. Der Aufprall schleuderte den Skoda gegen einen geparkten Sprinter. Der Gesamtschaden wird auf knapp 40.000 Euro geschätzt. Trotz der Wucht des Aufpralls gab es glücklicherweise keine Verletzten.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

