Mega-Schock im Garten: Frau entdeckt Würgeschlange in ihrem Kompost

2,50 Meter lang

Mega-Schock im eigenen Garten! Frau entdeckt Würgeschlange im Kompost

Eine Frau aus Herford in Nordrhein-Westfalen findet in ihrem Garten eine über zwei Meter lange Würgeschlange. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen.
Von Felix Leufer
    Eine Frau aus Herford entdeckte in ihrem Garten ein zweieinhalb Meter lange Würgeschlange.
    Eine Frau aus Herford entdeckte in ihrem Garten ein zweieinhalb Meter lange Würgeschlange. Foto: KPB Herford

    Eine Frau aus Herford (Nordrhein-Westfalen) hat am Montag eine Schlange in ihrem Garten entdeckt. Wie das Reptil dort hingelangte, ist noch unklar.

    Kurioser Fund: Frau entdeckt Schlange in ihrem Garten

    Laut Angaben der Polizei entdeckte die 58-Jährige gegen 15 Uhr die Schlange in ihrem Komposthaufen. Sie verständigte die Polizei, die gemeinsam mit einem speziell geschulten Mitarbeiter des Tierparks das Tier untersuchte. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um eine rund 2,50 Meter lange Würgeschlange handelte – vermutlich um eine Boa Constrictor.

    Herkunft der Würgeschlange noch unklar

    Wie die Schlange in den Garten gelangte, ist derzeit unklar. Die Einsatzkräfte brachten das Tier inzwischen in eine artgerechte Unterkunft. Personen, die Hinweise zur Herkunft der Schlange oder zu einem möglichen Besitzer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05221 / 888-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

