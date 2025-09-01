Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Tragischer Unfall in Heiligenberg: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Krankenfahrstuhl

Er konnte nicht mehr ausweichen

Tragischer Unfall in Heiligenberg: Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Krankenfahrstuhl

Der 84 Jahre alte Motorradfahrer war auf einer Landstraße unterwegs - und konnte einem Elektromobil nicht mehr ausweichen. Warum die Polizei jetzt nach einem bestimmten Autofahrer sucht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein schlimmer Unfall ereignete sich auf einer Landstraße im Bodenseekreis (Symbolbild)
    Ein schlimmer Unfall ereignete sich auf einer Landstraße im Bodenseekreis (Symbolbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa (Symbolbild)

    Ein 84-jähriger Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Krankenfahrstuhl im Bodenseekreis ums Leben gekommen. Ein 49-Jähriger war mit dem elektrischen Rollstuhl in eine Landstraße eingebogen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Senior habe nicht mehr ausweichen können.

    Auch Auto musste Krankenfahrstuhl ausweichen

    Der Motorradfahrer erlag noch der Unfallstelle bei Heiligenberg seinen schweren Verletzungen. Der 49-Jährige blieb bei dem Unfall am Mittag unverletzt. Zeugen gaben an, dass vor dem Motorradfahrer ein weiteres Auto fuhr und dem Elektromobil ebenfalls ausweichen musste. Der Fahrer dieses Fahrzeugs werde nun gesucht.

    Nach tödlichem Unfall in Heiligenberg: Seelsorger im Einsatz

    Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Seelsorger kümmerten sich um die Angehörigen des 84-Jährigen. Zur Klärung des Unfalls hat die Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet. Die betroffene Landstraße 201 wurde voll gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden