Drogenfund bei Hausdurchsuchung in Miesbach: 48-Jährige in Untersuchungshaft

Am Montag, 28. Juli 2025, durchsuchten Ermittler der Kriminalpolizei Miesbach die Wohnung einer 48-jährigen Frau. Nach Angaben der Polizei fanden die Beamten Amphetamin im dreistelligen Grammbereich sowie Drogenutensilien. Auch Datenträger und Verpackungsmaterial wurden sichergestellt. Die 48-Jährige steht im Verdacht, mit Drogen zu handeln und wurde vor Ort festgenommen.

Nach Durchsuchung in Miesbach: Frau in U-Haft

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II wurde die Durchsuchung durchgeführt. Im Anschluss beantragte die Staatsanwaltschaft Haft gegen die Beschuldigte. Am folgenden Tag erließ der zuständige Ermittlungsrichter den Haftbefehl. Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt und bleibt in Untersuchungshaft.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.