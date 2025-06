Aggressiver Mann randaliert vor Disco in Ravensburg: Türsteher setzt Pfefferspray ein

Vor einer Diskothek in der Escher-Wyss-Straße kam es am Samstagmorgen zu einer Auseinandersetzung. Das Handgemenge wurde so heftig, dass ein Mitglied des Sicherheitspersonals Pfefferspray einsetzen musste.

Laut Polizeibericht entwickelte sich der Konflikt, als fünf junge Männer gegen 00.30 Uhr abgewiesen wurden. Insbesondere ein 35-Jähriger zeigte sich daraufhin verbal aggressiv. Im Verlauf riss er einem Türsteher ein Headset herunter. Ein 32-Jähriger der Gruppe attackierte ebenfalls das Sicherheitspersonal und griff einem der Türsteher an den Hals.

Polizeieinsatz in Ravensburg

Als selbst die restlichen drei Männer der Fünfer-Gruppe die Streithähne kaum beruhigen konnten, musste weiteres Sicherheitspersonal hinzugerufen werden. Dabei soll laut Polizeiangaben einer der Türsteher alle fünf jungen Männer mit einem Tierabwehrspray besprüht haben. Daraufhin ging die Gruppe weg.

Während hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Ravensburg den Vorfall erörtern wollten, soll sich der 35-jährige Mann weiterhin aufbrausend und aggressiv verhalten haben. Schließlich mussten die Beamten ihn mit Handschellen fixieren, wogegen dieser sich heftig wehrte. Laut Angaben der Polizei gelang es den Polizisten nur unter großer Kraftanstrengung, den Mann ruhigzustellen.

Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Die Polizei untersucht jetzt, ob weitere Beteiligte verletzt wurden.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.