Schwere Kopfverletzungen! Handwerker attackiert zwei Kollegen mit Hammer auf Baustelle in München

Auf einer Baustelle in München hat ein Mann zwei Kollegen mit einem Hammer schwer verletzt. Die Polizei nahm den Mann fest.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Auf einer Münchner Baustelle hat ein Handwerker zwei Kollegen mit einem Hammer attackiert und schwer verletzt. (Symbolbild)
    Auf einer Münchner Baustelle hat ein Handwerker zwei Kollegen mit einem Hammer attackiert und schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch

    Ein 50-jähriger Handwerker aus München hat am Mittwochmorgen zwei andere Handwerker mit einem Hammer schwer verletzt. Wie die Münchner Polizei berichtet, habe der Mann gegen 7.30 Uhr plötzlich und völlig unvermittelt mit einem Hammer auf die 52 und 32 Jahre alten Männer eingeschlagen.

    München: Männer auf Baustelle mit Hammer attackiert

    Dabei habe der Angreifer seine Opfer, die sich in einer Pause befanden, jeweils auf den Kopf geschlagen. Die beiden Männer konnten flüchten. Andere Arbeiter hielten den Angreifer auf, bis er von alarmierten Polizeibeamten festgenommen werden konnte.

    Mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus

    Die beiden Opfer wurden mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus gebracht. Laut Polizei befinden sie sich aktuell jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Polizei machte keine Angaben zum Tatmotiv. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 50-Jährige wird wegen den versuchten Tötungsdelikten einem Haftrichter vorgeführt.

