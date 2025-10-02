Schwere Kopfverletzungen! Handwerker attackiert zwei Kollegen mit Hammer auf Baustelle in München

Ein 50-jähriger Handwerker aus München hat am Mittwochmorgen zwei andere Handwerker mit einem Hammer schwer verletzt. Wie die Münchner Polizei berichtet, habe der Mann gegen 7.30 Uhr plötzlich und völlig unvermittelt mit einem Hammer auf die 52 und 32 Jahre alten Männer eingeschlagen.

München: Männer auf Baustelle mit Hammer attackiert

Dabei habe der Angreifer seine Opfer, die sich in einer Pause befanden, jeweils auf den Kopf geschlagen. Die beiden Männer konnten flüchten. Andere Arbeiter hielten den Angreifer auf, bis er von alarmierten Polizeibeamten festgenommen werden konnte.

Mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus

Die beiden Opfer wurden mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus gebracht. Laut Polizei befinden sie sich aktuell jedoch nicht in Lebensgefahr. Die Polizei machte keine Angaben zum Tatmotiv. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 50-Jährige wird wegen den versuchten Tötungsdelikten einem Haftrichter vorgeführt.