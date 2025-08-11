Logo all-in.de
Haltern am See: Autofahrer stirbt bei drastischem Unfall - Fünf Menschen teils schwer verletzt

Haltern am See

Schlimmer Unfall in Haltern am See: Ein Autofahrer tot, fünf weitere Menschen teils lebensgefährlich verletzt

In Haltern am See passierte am Sonntagabend ein schwerer Unfall. Ein Autofahrer starb und fünf weitere Menschen wurden schwer verletzt. Das ist passiert:
Von Redaktion all-in.de
    Polizei ist am Unfallort im Einsatz. Bei einem Frontalzusammenstoß in Haltern am See ist am frühen Abend ein Mann ums Leben gekommen. Foto: picture alliance/dpa/Bludau

    Bei einem Frontalzusammenstoß in Haltern am See (NRW) ist am frühen Abend ein Mann ums Leben gekommen. Fünf weitere Insassen erlitten teils lebensgefährliche Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Recklinghausen berichtete. 

    Tödlicher Unfall in Haltern am See

    Auf dem Bossendorfer Damm in Haltern am See hat es demnach am Sonntag einen schweren Unfall zwischen zwei Autos gegeben. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt. Fünf weitere Insassen erlitten schwere und teils lebensgefährliche Verletzungen. Mehrere Rettungshubschrauber und Krankenwagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

    Frontalcrash zwischen zwei Autos

    Nach bisherigen Informationen der Polizei stießen zwei Autos um 17:19 Uhr frontal zusammen. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein drittes Auto touchierte nach dem Zusammenstoß eines der verunfallten Fahrzeuge. Der Autofahrer dieses Wagens blieb unverletzt.

    Straße in Haltern am See nach Unfall gesperrt

    Die Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt und waren nicht mehr fahrbereit - ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport. Der Unfall wurde von einem speziell geschulten Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aufgenommen.

