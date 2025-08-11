Schlimmer Unfall in Haltern am See: Ein Autofahrer tot, fünf weitere Menschen teils lebensgefährlich verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß in Haltern am See (NRW) ist am frühen Abend ein Mann ums Leben gekommen. Fünf weitere Insassen erlitten teils lebensgefährliche Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Recklinghausen berichtete.

Tödlicher Unfall in Haltern am See

Auf dem Bossendorfer Damm in Haltern am See hat es demnach am Sonntag einen schweren Unfall zwischen zwei Autos gegeben. Ein Mann wurde dabei tödlich verletzt. Fünf weitere Insassen erlitten schwere und teils lebensgefährliche Verletzungen. Mehrere Rettungshubschrauber und Krankenwagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser.

Frontalcrash zwischen zwei Autos

Nach bisherigen Informationen der Polizei stießen zwei Autos um 17:19 Uhr frontal zusammen. Der genaue Unfallhergang ist aktuell noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein drittes Auto touchierte nach dem Zusammenstoß eines der verunfallten Fahrzeuge. Der Autofahrer dieses Wagens blieb unverletzt.

Straße in Haltern am See nach Unfall gesperrt

Die Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt und waren nicht mehr fahrbereit - ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport. Der Unfall wurde von einem speziell geschulten Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei aufgenommen.