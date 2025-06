Kaufhaus-Nickerchen endet im Knast: Polizei nimmt Mann in Kassel fest

Ein versehentliches Nickerchen in einem Kaufhaus in Kassel hat für einen Mann im Gefängnis geendet. Der 57-Jährige war nach eigenen Angaben in einem Sessel eingeschlafen und erst aufgewacht, als das Geschäft bereits geschlossen war, wie die Polizei mitteilte.

Zwei Promille Alkohol im Blut und per Haftbefehl gesucht

Nachdem der Sicherheitsdienst ihn befreit hatte, überprüfte die Polizei seine Personalien - und stellte fest, dass der Mann wegen Betrugs per Haftbefehl gesucht wurde. Außerdem ergab ein Atemalkoholtest bei ihm einen Wert von knapp zwei Promille.

Mann kommt nach Befreiung direkt hinter Gitter

Ein Passant habe den Mann in dem geschlossenen Kaufhaus bemerkt und die Polizisten informiert, hieß es. Durch die Schaufensterscheibe sprachen sie mit dem 57-Jährigen, der demnach kein Handy dabeihatte und deshalb Passanten auf sich aufmerksam machen musste. Als sich der Mann endlich wieder im Freien befand, brachten ihn die Beamten wegen des Haftbefehls ins Gefängnis.