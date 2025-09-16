Aus Angst vor dem Lebensgefährten: Frau springt von Balkon

Eine Frau ist in Frankfurt aus Angst vor ihrem Lebensgefährten vom Balkon im ersten Stock gesprungen. Der Rettungsdienst habe die verletzte 43-Jährige in eine Klinik gebracht, teilte die Polizei mit.
Polizei nimmt Lebensgefährten fest
Der 41-jährige Mann wurde festgenommen. Das Paar hatte nach den bisherigen Ermittlungen in der Wohnung im Stadtteil Rödelheim am Montag gestritten, dabei soll der Mann die Frau bedroht und geschlagen haben.
