Aus Angst vor dem Lebensgefährten: Frau springt von Balkon

Eine Frau ist in Frankfurt aus Angst vor ihrem Lebensgefährten vom Balkon im ersten Stock gesprungen. Der Rettungsdienst habe die verletzte 43-Jährige in eine Klinik gebracht, teilte die Polizei mit.

Polizei nimmt Lebensgefährten fest

Der 41-jährige Mann wurde festgenommen. Das Paar hatte nach den bisherigen Ermittlungen in der Wohnung im Stadtteil Rödelheim am Montag gestritten, dabei soll der Mann die Frau bedroht und geschlagen haben.