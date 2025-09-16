Logo all-in.de
Häusliche Gewalt

Aus Angst vor dem Lebensgefährten: Frau springt von Balkon

Ein Paar gerät in Streit, er soll sie dabei geschlagen haben. Die Frau flüchtet auf waghalsige Weise. Auch für den Mann hat der Vorfall Konsequenzen.
Von dpa
    Ein Mann soll seine Freundin bedroht und geschlagen haben. (Symbolbild)
    Ein Mann soll seine Freundin bedroht und geschlagen haben. (Symbolbild) Foto: Maurizio Gambarini/dpa

    Eine Frau ist in Frankfurt aus Angst vor ihrem Lebensgefährten vom Balkon im ersten Stock gesprungen. Der Rettungsdienst habe die verletzte 43-Jährige in eine Klinik gebracht, teilte die Polizei mit.

    Polizei nimmt Lebensgefährten fest

    Der 41-jährige Mann wurde festgenommen. Das Paar hatte nach den bisherigen Ermittlungen in der Wohnung im Stadtteil Rödelheim am Montag gestritten, dabei soll der Mann die Frau bedroht und geschlagen haben.

