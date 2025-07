Schwangere Motorradfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

In Gullen hat sich am Donnerstagmittag eine 33-jährige Motorradfahrerin lebensgefährlich bei einem Verkehrsunfall verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war die schwangere Frau kurz nach 13 Uhr mit ihrem Motorrad von der Groppacher Straße in Richtung Schlierer Straße unterwegs.

Schwangere 33-jährige Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

An der Kreuzung mit der Lagerstraße missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt einer 36-Jährigen Autofahrerin, wodurch es zur Kollision kam. Dabei wurde die 33-Jährige lebensgefährlich verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber kam an der Unfallstelle zum Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft ordnete laut Polizei ein unfallanalytisches Gutachten an. Der Kreuzungsbereich an der Unfallstelle wird während der Unfallaufnahme noch bis in die frühen Abendstunden gesperrt sein.