Maschinenhalle in Flammen Lauter Knall mitten in der Nacht: Explosion in Günzburg löst Feuerwehreinsatz aus

Der laute Knall ist auch mehrere Straßen entfernt zu hören und reißt Anwohner aus dem Schlaf: In einem Reifengeschäft kommt es nachts zu einer Explosion. Der entstandene Schaden ist hoch.