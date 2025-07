Im Bereich der Notaufnahme der Klinik: Meldung über bewaffnete Person löst Polizeieinsatz aus

Die Meldung über einen bewaffneten Mann in einer Klinik in Friedrichshafen führte am Freitagmittag zu einem Großeinsatz der Polizei. Nach ersten Angaben der Polizei wurde ein 41-jähriger Mann in der Nähe der Klinik in der Eisenbahnstraße festgenommen.

Größerer Polizeieinsatz in Friedrichshafen nach Streit

Einsatzkräfte rückten nach der Erstmeldung aus, nachdem der Mann zuvor eine Auseinandersetzung mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin hatte. Die Frau suchte danach die Klinik auf, um sich behandeln zu lassen.

Verdacht: Mann hält sich mit Waffe im Krankenhaus auf

Dort schilderte die Frau dem Klinikpersonal die offenbar ausgesprochenen Drohungen. Dabei ergab sich mutmaßlich der Verdacht, der Mann halte sich mit einer Waffe im Klinikum auf, woraufhin die Polizei auf den Plan gerufen wurde.

Polizeieinsatz in Friedrichshafen: Verdacht bestätigt sich nicht

Der Verdacht, dass der Mann eine Waffe bei sich trage, bestätigte sich in Befragungen nicht. Noch sind die genauen Umstände unklar, und die Polizei ermittelt weiter. Der Mann wurde aufgrund seines psychischen Zustands in eine Fachklinik gebracht und muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Gefährdungen für unbeteiligte Personen gab es nicht, wie die Polizei mitteilte.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.