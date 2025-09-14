Wahnsinn! Betrunkener klettert für Handyfoto auf 50 Meter hohes Kirchendach

Einen nicht alltäglichen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst hat ein junger Mann am Samstagabend (13.9.) in der Landshuter Altstadt ausgelöst. Der 24-Jährige verschaffte sich Zutritt zur Baustelle der Martinskirche und kletterte an der Kirche das Baugerüst bis zum Dach hinauf.

Passanten verständigten daraufhin gegen 20.20 Uhr Polizei und Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte der Mann schließlich in großer Höhe im Bereich des Gerüsts festgestellt werden. Nach Aussagen von Zeugen hatte er bei seiner Klettertour bereits an mehreren ausgesetzten Stellen Glück, nicht abgestürzt zu sein.

Polizei bringt Mann von Kirchendach nach unten

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten daraufhin die Drehleiter in Stellung, rüsteten mehrere Einsatzkräfte mit dem Absturzsicherungsset aus und stiegen dann gemeinsam mit der Polizei zu dem Mann auf. Parallel wurde die Einsatzstelle weiträumig abgesperrt. Nach Ansprache der Polizei konnte der junge Mann schließlich ohne weitere technische Unterstützung über den Treppenturm des Gerüsts nach unten gebracht und an Notarzt und Rettungsdienst übergeben werden.

Da nach seinen Aussagen zunächst eine weitere Person nicht ausgeschlossen werden konnte, suchten die Einsatzkräfte im Anschluss mit mehreren Trupps und Wärmebildkameras das Gerüst sowie auch mit Unterstützung der hinzugerufenen Mesnerin das Innere der Kirche ab. Um auch das komplette Dach der Kirche einsehen zu können, wurde im weiteren Verlauf noch die Drohnengruppe der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Landshut nachalarmiert.

Landshut: Mann klettert für Handyfoto auf Kirchendach

Laut Polizei hatte der betrunkene 24-Jährige auf den rund 50 Meter hohen Dachfirst ein Foto mit seinem Mobiltelefon von der Aussicht gemacht. Anschließend sei er über die Dachziegel auf ein Vordach gerutscht.

«Der junge Mann hatte mehrere Schutzengel zur Seite, muss sich nun jedoch mit einem Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung auseinandersetzen», hieß es im Polizeibericht. Auch für die Kosten des Einsatzes müsse er aufkommen.