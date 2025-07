Jetzt hat er Ärger! Teenager verletzt Polizisten in Ravensburg mit Kopfstoß

In Ravensburg hat ein Teenager am Dienstagabend einen Polizeibeamten verletzt. Zudem fanden die Polizisten Drogen bei dem Jugendlichen.

Ravensburg: Polizei wird zu Streit in Linienbus gerufen

Nach Angaben der Polizei Ravensburg war der erst 16-jährige Teenager gegen 20.30 Uhr in einem Linienbus mit einer Frau in Streit geraten. Als die Polizisten an der Bushaltestelle in der Gartenstraße eintrafen, habe sich der Jugendliche gleich hochgradig aggressiv gezeigt.

Teenager verletzt Ravensburger Polizisten

Als einer der Polizisten dann ein Päckchen Drogen im Hosenbund des 16-jährigen Buben entdeckte, versuchte dieser zu flüchten. Dabei verpasste er einem der Beamten einen Kopfstoß und wehrte sich mit aller Kraft, berichtet die Polizei weiter. Zudem beleidigte er die Polizeibeamten.

Jugendlicher aus Ravensburg muss sich gleich mehrfach verantworten

Der Jugendliche wurde im Anschluss nach Hause gebracht. In dem gefundenen Päckchen befand sich laut Polizei Ecstasy. Der 16-Jährige muss sich nun wegen Beleidigung, Körperverletzung, Widerstand, tätlichen Angriff und illegalem Drogenbesitz verantworten.