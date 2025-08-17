38-Jähriger stört Rettungseinsatz und greift Polizisten an

Ein alkoholisierter 38-Jähriger soll einen Rettungseinsatz massiv gestört und Polizisten angegriffen haben. Der Angriff des Mannes habe nur durch den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock abgewehrt werden können, so die Polizei Wiesbaden. Demnach wurde die Polizei am Samstagabend zu dem Einsatz eines Rettungswagens hinzugerufen, weil sich eine behandlungsbedürftige Person nicht untersuchen lassen wollte.

Im Rahmen dieses Einsatzes sei der unbeteiligte 38-Jährige auf die Polizeibeamten zugekommen und zunehmend drohend und beleidigend geworden. Ein Angriff des Mannes sei mit dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock abgewehrt worden, anschließend sei er festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwei Polizisten seien bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Der Mann müsse sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.