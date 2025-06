Zwei Tote nach Verkehrsunfall in Gelnhausen

Zwei junge Männer im Alter von 25 und 17 Jahren sind am Morgen bei einem Verkehrsunfall in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 25 Jahre alte Fahrer mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Er soll an einer Kreuzung eine rote Ampel missachtet haben und frontal in die Seite eines geparkten Lastwagens gekracht sein.

Insassen starben noch vor Ort

Der Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und verstarben laut Polizei noch an der Unfallstelle. Die Beamten schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 100.000 Euro.