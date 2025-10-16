Gegen Verkehrsschild gekracht: 16-Jähriger bei Rollerunfall schwer verletzt

Bei einem Unfall nahe Ostrach ist am Mittwoch ein 16-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Offenbar hat der Helm des Jugendlichen den Unfall ausgelöst.

Visier von Helm beschlägt plötzlich - Jugendlicher verliert Kontrolle

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße zwischen Waldbeuren und Hahnennest. Der Teenager hatte laut Polizei wohl aufgrund seines plötzlich stark beschlagenen Motorradhelms die Kontrolle über seinen Roller verloren. Das Zweirad prallte daraufhin auf einer Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen.

Ersthelfer kümmern sich um schwer verletzten Rollerfahrer

Ersthelfer versorgten den Verletzten und setzten den Notruf ab. Am Motorroller entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Weitere Beteiligte nannte die Polizei nicht.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.