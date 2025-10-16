Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Gegen Verkehrsschild gekracht: 16-Jähriger bei Rollerunfall schwer verletzt

Ostrach

Gegen Verkehrsschild gekracht: 16-Jähriger bei Rollerunfall schwer verletzt

Bei Ostrach ist ein junger Rollerfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Jugendliche war gegen ein Verkehrsschild gekracht.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall nahe Ostrach schwer verletzt worden. Der Jugendliche hatte wegen eines beschlagenen Helms die Sicht verloren und war gegen ein Verkehrsschild gekracht.
    Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall nahe Ostrach schwer verletzt worden. Der Jugendliche hatte wegen eines beschlagenen Helms die Sicht verloren und war gegen ein Verkehrsschild gekracht. Foto: nirolfix auf Pixabay (Symbolbild)

    Bei einem Unfall nahe Ostrach ist am Mittwoch ein 16-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Offenbar hat der Helm des Jugendlichen den Unfall ausgelöst.

    Visier von Helm beschlägt plötzlich - Jugendlicher verliert Kontrolle

    Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße zwischen Waldbeuren und Hahnennest. Der Teenager hatte laut Polizei wohl aufgrund seines plötzlich stark beschlagenen Motorradhelms die Kontrolle über seinen Roller verloren. Das Zweirad prallte daraufhin auf einer Verkehrsinsel gegen ein Verkehrszeichen.

    Ersthelfer kümmern sich um schwer verletzten Rollerfahrer

    Ersthelfer versorgten den Verletzten und setzten den Notruf ab. Am Motorroller entstand wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Weitere Beteiligte nannte die Polizei nicht.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden