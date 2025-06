Gegen Kirchentür gehämmert: Mann stört Gottesdienst in Weingarten

Am Sonntagabend hat ein Mann in der Hähnlehofstraße in Weingarten (Landkreis Ravensburg) einen Gottesdienst gestört. Das hat nun eine Anzeige zur Folge.

Mann beleidigt Gottesdienstteilnehmer

Laut Angaben der Polizei soll der 54 Jahre alte Mann während der Messe lautstark an die Eingangstür gehämmert haben. Anschließend soll er die Gottesdienstteilnehmer beleidigt haben.

Störenfried lungert vor Kirche herum

Danach blieb der 54-Jährige vor dem Gebäude in demonstrativer Haltung stehen und ging erst weiter, als Polizisten ihm einen Platzverweis erteilten. Der 54-Jährige wird nun wegen Störung der Religionsausübung und Beleidigung angezeigt.