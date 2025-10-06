Gefährliche Angeberei: BMW-Fahrer nutzt Kreisverkehr fürs „Driften“

Am Sonntagabend hat ein Autofahrer einen Kreisverkehr in Isny für Driftmanöver genutzt. Dabei ist es beinahe zu einem Unfall mit einem anderen Autofahrer gekommen.

BMW-Fahrer driftet haarscharf an Unfall vorbei

Nach Angaben des Polizeireviers Wangen hatte ein 29-Jähriger mit seinem BMW gegen 20.30 Uhr einen Kreisverkehr in Isny fürs Driften genutzt. Ein zweiter Autofahrer soll währenddessen die Zufahrt zum Kreisel blockiert haben. Als ein 41-jähriger Autofahrer in den Kreisel einfahren wollte, kam es beinahe zum Zusammenstoß mit dem driftenden BMW. Der 41-Jährige erklärte gegenüber der Polizei, dass er den Unfall nur durch eine Vollbremsung verhindern konnte.

Kein Versicherungsschutz: Polizei ermittelt gegen BMW-Fahrer

Die Beamten stellten fest, dass für den BMW des 29-Jährigen seit mehreren Monaten kein Haftpflichtversicherungsschutz besteht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Gegen den zweiten Fahrer wird ebenfalls ermittelt, auch ihm drohen laut Polizei strafrechtliche Konsequenzen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des gefährlichen Vorfalls und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07522/984-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.