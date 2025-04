Brand in Tübinger Firmengebäude - sechsstelliger Schaden

Bei einem Brand in Tübingen ist ein Sachschaden von mindestens 150.000 Euro entstanden. Kurz vor Mitternacht sei ein Feuer in einem älteren Firmengebäude ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Aufgrund der Holzbauweise des Gebäudes, das ersten Erkenntnissen zufolge als Lagerraum genutzt wurde, habe sich das Feuer schnell auf weitere Teile ausgebreitet.

In diversen Gebäuden im Bereich der Brandstelle stellten die Stadtwerke Tübingen den Angaben zufolge die Gasversorgung ab. Die Feuerwehr sei mit 125 Kräften und 23 Fahrzeugen im Einsatz, hieß es in der Nacht. Auch am Morgen waren die Einsatzkräfte wegen der Löscharbeiten noch vor Ort, sagte ein Polizeisprecher. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war noch unklar.