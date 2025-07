Fußgängerin bei Unfall in Bad Wurzach verletzt

In Bad Wurzach kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 56-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Die Polizei berichtet, dass die Frau gegen 9 Uhr zu Fuß in der Marktstraße unterwegs war, als sie von einem Fiat erfasst wurde. Die 24-jährige Fahrerin des Fahrzeugs bog aus einer Tiefgarage in die Marktstraße ein.

Unfall in der Marktstraße in Bad Wurzach

Durch den Zusammenstoß fiel die Fußgängerin hin. Sie zog sich Verletzungen an der Hüfte und den Armen zu. Laut Polizei begab sich die 56-Jährige nach dem Vorfall eigenständig in ärztliche Behandlung.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.