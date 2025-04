Mehrere Knochenbrüche! Fünfjähriges Kind auf Fahrrad von Auto erfasst und schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall in der Thumbstraße in Weingarten, bei dem am Freitag gegen 18:20 Uhr ein fünfjähriger Junge schwere Verletzungen erlitten hat, sucht das Polizeirevier Weingarten Zeugen. Ersten Erkenntnissen der Polizei nach soll der Junge mit seinem Fahrrad von einem Grundstück auf die Fahrbahn gefahren sein. Ein 45-jähriger Mitsubishi-Fahrer, dessen Sicht auf den Jungen durch einen geparkten Wagen beeinträchtigt gewesen sein dürfte, erfasste den 5-Jährigen.

Unfall mit Kind in Weingarten: Polizei sucht Zeugen

Das Kind erlitt mehrere Knochenbrüche und wurde in einer Klinik behandelt. Der Sachschaden am Mitsubishi wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Da der Verkehrsunfall erst am nächsten Tag bei der Polizei angezeigt wurde, bitten die Ermittler etwaige Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.