Frittierfett in Fußgängerzone ausgelaufen - Unbekannte richten Sauerei in Lindau an

Am Mittwoch musste der Bauhof in Lindau ausrücken, weil Frittierfett in der Fußgängerzone ausgelaufen war. Die Polizei ermittelt.

Zeuge meldet ausgelaufenes Frittierfett

Gegen 10:30 Uhr meldete ein Passant der Lindauer Polizei, dass im Bereich der Salzgasse auf Höhe der Hausnummer 3 eine größere Menge halbflüssiges Frittierfett ausgelaufen ist. Das Fett stammte der Polizei zufolge aus einem Eimer Frittierfett, der in der Nähe gefunden wurde.

Ausgelaufenes Frittierfett in Lindauer Fußgängerzone - Polizei ermittelt

Ein weiterer Zeuge gab gegenüber der Polizei an, dass am frühen Morgen, gegen 06:30 Uhr, noch kein Frittierfett zu sehen war. Die Ermittlungen der Polizei zum Verursacher verliefen bisher negativ. Weil durch das Frittierfett Rutschgefahr bestand, musste der Bauhof der Stadt Lindau das Fett beseitigen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dieser Verschmutzung machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100, in Verbindung zu setzen.