Einjähriges Kind bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 bei Freiburg sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter ein einjähriges Kind. Der 35-jährige Vater war auf der linken Spur im stockenden Verkehr auf ein Auto aufgefahren, wie ein Polizeisprecher sagte. Dieses wurde auf ein weiteres Auto aufgeschoben, das wiederum auf ein viertes Auto stieß.

Im Wagen der Familie wurden der 35 Jahre alte Fahrer, seine 31 Jahre alte Beifahrerin und die Kinder im Alter von Eins und Sieben leicht verletzt. Der 28 Jahre alte Fahrer des zuerst gerammten Wagens wurde ebenfalls verletzt – der Verletzungsgrad blieb vorerst unklar.

In den zwei weiteren Autos blieben alle unverletzt. Auch ein Rettungshubschrauber flog die Unfallstelle an. Wegen des Unfalls am Mittwoch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.