Frau im Landkreis Ravensburg von eigenem Fahrzeug erfasst – Ermittlungen laufen

Nach Angaben der Polizei zog sich eine 54-jährige Frau am Montag schwere Verletzungen bei einem Unfall auf einem Tankstellengelände in Gossetsweiler zu. Sie und ihre Beifahrerin stiegen aus ihrem Fiat Ducato, der sich auf abschüssigem Gelände befand, aus. Trotz angezogener Bremse rollte das Fahrzeug los. Beim Versuch, den Kleinlastwagen zu stoppen, wurde die Fahrerin von der offenen Autotür erfasst und mitgezogen.

Unfallort Gossetsweiler: Zeuge stoppt Fahrzeug

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Situation und griff schnell ein. Er sprang in den Fiat Ducato und brachte das Fahrzeug zum Stehen. Aufgrund der Verletzungen musste die Frau noch an der Unfallstelle ärztliche Hilfe erhalten, bevor sie in eine Klinik eingeliefert wurde. Der aktuelle Gesundheitszustand ist nicht bekannt.

Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Ein technisches Gutachten soll nun klären, warum sich das Fahrzeug in Bewegung gesetzt hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.