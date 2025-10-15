Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Frau verletzt in Schaffhausen zwei Polizeibeamte durch Bisse und Tritte

Gewalt

Frau beißt Polizisten ins Krankenhaus! Täterin war auf Koks

In der Schweiz hat eine Frau im Drogenrausch zwei Polizeibeamte verletzt. Die beiden Ordnungshüter mussten in ein Krankenhaus.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Schaffhausen hat eine Frau zwei Polizeibeamte durch Bisse und Tritte verletzt.
    In Schaffhausen hat eine Frau zwei Polizeibeamte durch Bisse und Tritte verletzt. Foto: picture alliance/dpa (Symbolbild)

    In Schaffhausen in der Schweiz hat eine 29-jährige Frau einen Polizeibeamten gebissen und eine Polizeibeamtin getreten. Beide mussten - ebenso wie die Täterin - in ein Krankenhaus.

    Polizei entdeckt eine verletzte und aggressive Frau in Schaffhausen

    Wie die Polizei Schaffhausen mitteilt, wurden die beiden Beamten zu einem Einsatz beim Landhausparkplatz gerufen. Dort, so die Mitteilung, würden mehrere Frauen laut schreien. Vor Ort entdeckte die Polizei dann eine aggressive und offensichtlich verletzte Frau.

    Schaffhausen: Frau beißt Polizisten und tritt dessen Kollegin

    Als die Beamten der 29-Jährigen helfen wollten, sei diese plötzlich auf den Polizisten und dessen Kollegin losgegangen. Bei ihrer Attacke biss sie dem Beamten in die Hand und versetzte der Polizistin mehrere Fußtritte. Beide mussten im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden.

    Täterin war betrunken und hatte Kokain konsumiert

    Die 29-jährige Täterin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde bei dem vorangegangenen Streit ebenfalls verletzt. Laut der Polizei stand die Täterin unter dem Einfluss von Kokain und Alkohol.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden