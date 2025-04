Frau wirft mit Eiern um sich und attackiert Polizisten mit Bier und Knoblauchsauce

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Neuen Mitte in Buchloe. Eine Frau sorgte für Aufsehen, indem sie laut herumschrie und Eier um sich warf. Als die Polizei eintraf, bespritzte sie die Beamten mit Bier und Knoblauchsauce.

Frau tritt Polizisten obendrein noch

Im weiteren Verlauf trat die Frau mehrfach gegen einen der eingesetzten Beamten. Aufgrund ihres auffälligen Verhaltens brachten die Polizisten sie in eine Fachklinik. Die Polizei Buchloe hat gegen die 55-Jährige ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.