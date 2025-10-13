Motorboot rammt Segelboot auf Bodensee – Ermittlungen gegen Bootsführer

Nach dem tödlichen Zusammenstoß eines Motorboots mit einem Segelboot auf dem Bodensee ermittelt die Polizei gegen den Mann am Steuer des Motorboots. Details zu den Ermittlungen und der Unfallursache nannte ein Sprecher der österreichischen Polizei zunächst nicht.

Bei dem Unfall am Samstag war eine Frau an Bord des Segelboots ums Leben gekommen. Die Verunglückte kam aus dem bayerischen Landkreis Günzburg, wie die Polizei Vorarlberg bestätigte.

Mann sprang von Segelboot ins Wasser, um sich zu retten

Das Motorboot von vier Österreichern war demnach mit hohem Tempo in das Segelboot gefahren. Das Segelboot mit zwei Deutschen an Bord war durch den Zusammenstoß zerstört worden. Der Mann an Bord habe sich noch durch einen Sprung ins Wasser retten können, für die Frau auf dem Boot sei jede Hilfe zu spät gekommen. Alle anderen Beteiligten seien unverletzt geblieben und durch ein Kriseninterventionsteam betreut worden.

Die beiden Boote wurden von Feuerwehr und Polizei geborgen und an Land gebracht. Der Unfall ereignete sich im österreichischen Teil des Bodensees, etwa drei Kilometer vom Ufer entfernt.