Frau flüchtet verletzt aus Wohnung: Streit löst Großeinsatz in München-Bogenhausen aus

Am Montag, 22. September, musste die Polizei in München-Bogenhausen zu einem größeren Einsatz in der Münchner Einsteinstraße ausrücken. Ein Zeuge hatte der Polizei Schreie aus einer Wohnung und eine verletzte Frau in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Daraufhin fuhren mehrere Streifenbeamte zum Ort des Geschehens.

Verletzte Frau flüchtet aus Wohnung

Laut Informationen der Polizei war es aus noch unbekannten Gründen zwischen einem 33-jährigen Mann und einer 37-jährigen Frau zu einem Streit gekommen. Die Frau wurde dabei verletzt und flüchtete aus der Wohnung. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Mann blieb in der Wohnung und wurde später von der Polizei unverletzt festgenommen.

Psychisch auffälliges Verhalten: Mann in Klinik eingewiesen

Weil der 33-Jährige laut Polizeiangaben ein auffälliges psychisches Verhalten zeigte, wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Er wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Wegen des Einsatzes musste die Polizei die Einsteinstraße in beiden Richtungen sperren, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

