Schwerverletzte bei Überholmanöver auf B 311 bei Krauchenwies

Mittwochnachmittag überholte ein 51-jähriger Fahrer mit seinem Ford einen Lkw in einer langgezogenen Kurve bei Krauchenwies im Landkreis Sigmaringen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Renault. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen, was zu erheblichen Beschädigungen führte.

Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt

Der Ford endete in einem angrenzenden Acker, während der Renault schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen blieb. Die Beifahrerin im Renault erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht, der Fahrer kam mit leichteren Verletzungen davon. Der Verursacher des Unfalls blieb unverletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Weiterhin wurde ein dritter Pkw durch Fahrzeugteile beschädigt. Die Feuerwehr unterstützte die Bergungsarbeiten. Aufgrund der Unfallaufnahme blieb die B 311 gesperrt. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.