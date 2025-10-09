Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Frankfurt-Bockenheim: Zusammenstoß an Kreuzung - Autofahrer stirbt

Frankfurt-Bockenheim

Zusammenstoß an Kreuzung - Autofahrer stirbt

Ein älterer Mann wartet in seinem Auto an einer roten Ampel, als ihm ein Wagen auffährt und ihn auf die Kreuzung schiebt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    An einer Ampelkreuzung ereignete sich ein folgenschwerer Unfall. (Symbolfoto)
    An einer Ampelkreuzung ereignete sich ein folgenschwerer Unfall. (Symbolfoto) Foto: Stefan Sauer/dpa

    Bei dem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge an einer Ampelkreuzung in Frankfurt ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der 83-Jährige sei noch an der Unfallstelle im Stadtteil Bockenheim gestorben, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte er am Mittwochvormittag an der roten Ampel gehalten, als ihm eine Frau mit ihrem Auto aus bislang unbekannten Gründen von hinten auffuhr.

    Sein Wagen wurde auf die Kreuzung geschoben, prallte dort gegen einen Kastenwagen und wurde gegen einen Baum geschleudert. Die 59-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, die Insassen des Kastenwagens blieben unverletzt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden