Zusammenstoß an Kreuzung - Autofahrer stirbt

Bei dem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge an einer Ampelkreuzung in Frankfurt ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Der 83-Jährige sei noch an der Unfallstelle im Stadtteil Bockenheim gestorben, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte er am Mittwochvormittag an der roten Ampel gehalten, als ihm eine Frau mit ihrem Auto aus bislang unbekannten Gründen von hinten auffuhr.

Sein Wagen wurde auf die Kreuzung geschoben, prallte dort gegen einen Kastenwagen und wurde gegen einen Baum geschleudert. Die 59-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, die Insassen des Kastenwagens blieben unverletzt.