Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Der größte Zigaretten-Schmuggel am Flughafen München! Paar will mit 600.000 Kippen durch den Zoll

Angeblich nichts zu verzollen

Schmuggel-Wahnsinn am Flughafen München! Ehepaar will mit kistenweise Zigaretten durch den Zoll

Ein Paar will am Flughafen durch den Zoll. Dabei haben sie mehreren Gepäckwagen voller Kartons. Es bahnt sich der größte Zigaretten-Schmuggel am Flughafen München an.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Kisten erregten die Aufmerksamkeit der Zöllner.
    Die Kisten erregten die Aufmerksamkeit der Zöllner. Foto: Zoll/Hauptzollamt München/dpa

    600.000 Zigaretten in Kisten auf mehreren Gepäckwagen, aber angeblich nichts zu verzollen: Am Münchner Flughafen ist der Zoll bei der Kontrolle eines aus Asien einreisenden Ehepaars fündig geworden. Der Steuerschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt, wie der Zoll mitteilte.

    Größter Zigaretten-Schmuggel am Flughafen München: „So eine Menge hatten wir noch nie“

    Die beiden Passagiere passierten demnach am vergangenen Samstag den Ausgang für anmeldefreie Wahren. Angesichts der zahlreichen Kisten schauten die Zöllner genauer hin und baten das Paar zur Kontrolle, wie ein Sprecher sagte. Beim Röntgen der Kisten sei man fündig geworden: «So eine Menge hatten wir noch nie.»

    Gegen das Ehepaar werde wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Es kam in Untersuchungshaft.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden