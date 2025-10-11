Schmuggel-Wahnsinn am Flughafen München! Ehepaar will mit kistenweise Zigaretten durch den Zoll

600.000 Zigaretten in Kisten auf mehreren Gepäckwagen, aber angeblich nichts zu verzollen: Am Münchner Flughafen ist der Zoll bei der Kontrolle eines aus Asien einreisenden Ehepaars fündig geworden. Der Steuerschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt, wie der Zoll mitteilte.

Größter Zigaretten-Schmuggel am Flughafen München: „So eine Menge hatten wir noch nie“

Die beiden Passagiere passierten demnach am vergangenen Samstag den Ausgang für anmeldefreie Wahren. Angesichts der zahlreichen Kisten schauten die Zöllner genauer hin und baten das Paar zur Kontrolle, wie ein Sprecher sagte. Beim Röntgen der Kisten sei man fündig geworden: «So eine Menge hatten wir noch nie.»

Gegen das Ehepaar werde wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Es kam in Untersuchungshaft.