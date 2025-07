Rauch in der Kabine! Flugzeug muss außerplanmäßig in Friedrichshafen landen

Wegen Rauchs in der Kabine ist eine Passagiermaschine außerplanmäßig am Flughafen Friedrichshafen gelandet. An Bord waren 115 Passagiere und fünf Crewmitglieder, wie die Airline «Swiss International» mitteilte.

Eine Passagierin verletzt

Die Maschine vom Typ A220-300 mit rund 120 Personen an Bord landete gegen 11.25 Uhr ohne Zwischenfälle auf dem Friedrichshafener Flughafen. Laut Angaben der Polizei konnten die Passagiere und Crewmitglieder das Flugzeug selbständig und geordnet über die Fluggasttreppen verlassen. Eine Passagierin wurde aufgrund einer Panikattacke leicht verletzt und musste ambulant versorgt werden. Abgesehen davon ist nichts über Verletzte bekannt.

Notlandung am Flughafen Friedrichshafen: Airline äußert sich

«Swiss International» zufolge ist es im Cockpit des Airbus zu Fehlermeldungen gekommen. Zudem gab es demnach eine leicht sichtbare Rauchentwicklung im hinteren Teil der Kabine. Die Besatzung habe sich wie in solchen Fällen vorgesehen dazu entschieden, den nächstgelegenen geeigneten Flughafen anzufliegen, so die Airline. Die Landung sei ereignislos verlaufen und die Piloten hätten das Flugzeug an eine Parkposition gerollt. Die Passagiere konnten den Airbus über die regulären Treppen verlassen, wie es hieß.

Das Flugzeug war am Vormittag von Belgrad nach Zürich unterwegs gewesen. Die Ursache für den Vorfall ist laut Polizei und Airline noch unklar. Am Flughafen waren Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei im Einsatz.

Zahlen und Infos zum Flughafen Friedrichshafen

Abkürzung nach IATA-Code: FDH

Betreiber: Flughafen Friedrichshafen GmbH

Passagierzahl 2023: 314.953

Eröffnung: 1913

Fläche: 150 Hektar

Länge der Landebahn: 2356 Meter

Lage: Am nordöstlichen Stadtrand von Friedrichshafen am Bodensee

Besonderheiten: südlichster Verkehrsflughafen Deutschlands

Internetseite: www.bodensee-airport.eu