Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehrmann in Wangen bei Hochwassereinsatz durch Stromschlag verletzt

Helfer braucht selbst Hilfe

Unfall bei Hochwassereinsatz in Wangen: Feuerwehrmann durch Stromschlag verletzt

In Wangen ist ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz verletzt worden. Der junge Mann hatte bei einem Hochwassereinsatz einen Stromschlag erlitten.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Wangen ist während eines Hochwassereinsatzes ein Feuerwehrmann durch einen Stromschlag verletzt worden.
    In Wangen ist während eines Hochwassereinsatzes ein Feuerwehrmann durch einen Stromschlag verletzt worden. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Ein 22-jähriger Feuerwehrmann ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Einsatz in Wangen durch einen Stromschlag verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich um 0.30 Uhr nach einem Unwetter in einem Firmenkeller in der Anton-Waldner-Straße.

    In überflutetem Keller Stromkabel berührt

    Nach Angaben der Polizei arbeitete der Feuerwehrmann zusammen mit etwa 40 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr und der Werksfeuerwehr im überfluteten Keller. Beim Absaugen des Wassers kam der 22-Jährige mit einem Stromkabel in Kontakt und erlitt einen Stromschlag. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Über seinen Zustand ist bisher nichts bekannt.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden