Unfall bei Hochwassereinsatz in Wangen: Feuerwehrmann durch Stromschlag verletzt

Ein 22-jähriger Feuerwehrmann ist am frühen Dienstagmorgen bei einem Einsatz in Wangen durch einen Stromschlag verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich um 0.30 Uhr nach einem Unwetter in einem Firmenkeller in der Anton-Waldner-Straße.

In überflutetem Keller Stromkabel berührt

Nach Angaben der Polizei arbeitete der Feuerwehrmann zusammen mit etwa 40 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr und der Werksfeuerwehr im überfluteten Keller. Beim Absaugen des Wassers kam der 22-Jährige mit einem Stromkabel in Kontakt und erlitt einen Stromschlag. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Über seinen Zustand ist bisher nichts bekannt.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.