Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehreinsatz: Linienbus bei Oberursel komplett ausgebrannt

Feuerwehreinsatz

Linienbus bei Oberursel komplett ausgebrannt

Ein Bus ist frühmorgens im Hochtaunuskreis unterwegs, als er in Brand gerät. Die Flammen zerstören das Fahrzeug. Was hat das Feuer ausgelöst?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Feuerwehrleute löschten den Brand am frühen Morgen.
    Feuerwehrleute löschten den Brand am frühen Morgen. Foto: Mike Seeboth/dpa

    Ein Linienbus hat am frühen Morgen bei Oberursel (Hochtaunuskreis) Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Verletzt worden sei glücklicherweise niemand, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Bus war gerade erst aus dem Depot gekommen, sodass sich nur der Fahrer an Bord befand. Es werde vermutet, dass das Feuer im Bereich des Motors ausgebrochen sei.

    Die Flammen habe die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Wie hoch der entstandene Schaden ausfällt und wie genau das Feuer ausbrach, muss demnach noch geklärt werden. Die Bundesstraße 455 ist laut Feuerwehr aktuell für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden