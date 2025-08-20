Linienbus bei Oberursel komplett ausgebrannt

Ein Linienbus hat am frühen Morgen bei Oberursel (Hochtaunuskreis) Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Verletzt worden sei glücklicherweise niemand, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Bus war gerade erst aus dem Depot gekommen, sodass sich nur der Fahrer an Bord befand. Es werde vermutet, dass das Feuer im Bereich des Motors ausgebrochen sei.

Die Flammen habe die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Wie hoch der entstandene Schaden ausfällt und wie genau das Feuer ausbrach, muss demnach noch geklärt werden. Die Bundesstraße 455 ist laut Feuerwehr aktuell für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt.