Feld und Maschine in Flammen: Technische Defekte lösen zwei Brände aus

Am Freitag musste die Feuerwehr gleich zu zwei Bränden in Günzburg und Leipheim ausrücken. In beiden Fällen waren technische Defekte für die Feuer verantwortlich.

Feuer in Günzburger Firma: Mitarbeiter reagiert rechtzeitig

Nach Angaben der Polizei begann der Vormittag mit einem Zwischenfall in einer Günzburger Firma. Ein Funkenflug entzündete dort eine Maschine, was zu starker Rauchentwicklung in der Arbeitshalle führte.

Der Brand konnte glücklicherweise schnell von einem Mitarbeiter gelöscht werden. Zur Entlüftung der Halle setzten die eingesetzten Feuerwehren mehrere Einheiten ein. Der Mitarbeiter blieb der Polizei zufolge offenbar unverletzt, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Brand in Leipheim: Feld auf Modellflugplatz brennt nieder

Am Mittag desselben Tages geriet durch einen Defekt an einem landwirtschaftlichen Fahrzeug ein Feld auf dem Bubesheimer Modellflugplatz in Brand. Die Feuerwehren entschieden sich, das Feld kontrolliert abbrennen zu lassen, um ein Übergreifen auf den Wald zu verhindern. Insgesamt 50 Feuerwehrleute beteiligten sich an den Löscharbeiten. Wie hoch der Schaden des Feldbrandes war, ist nicht bekannt.

Quelle: Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.