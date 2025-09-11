Feuerwehr Lustenau rettet Kleinkinder von 10 Meter hohem Baum

Das hätte auch anders ausgehen können. Die Feuerwehr aus Lustenau in Vorarlberg in Österreich wurde am Mittwoch, 10. September, gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatz gerufen.

Zwei Kleinkinder waren in einem Garten auf eine hohe Tanne geklettert. Und dann kamen die beiden nicht mehr runter von dem rund zehn Meter hohen Baum.

Feuerwehr Lustenau bringt Drehleiter in Stellung

„Bei unserer Ankunft bewegte sich sofort einer auf den Baum und sicherte die Kinder bis die Drehleiter in Stellung gebracht werden konnte.“ So berichtet es die Feuerwehr Lustenau auf ihrem Facebook-Profil.

Kinder und Feuerwehrmann wurden im Anschluss über die Drehleiter der Feuerwehr Lustenau wieder unversehrt auf den Boden gebracht. „Ein ganz großes Lob den Ersthelfern, der Luschtnouar Feuerwehr“, heißt es in einem Kommentar auf Facebook.