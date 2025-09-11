Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehr Lustenau rettet zwei kleine Kinder von zehn Meter hohem Baum

Unglaublicher Einsatz in Vorarlberg

Feuerwehr Lustenau rettet Kleinkinder von 10 Meter hohem Baum

Luftiger Einsatz für die Feuerwehr Lustenau. Zwei Kinder kamen am Mittwoch in Vorarlberg nicht mehr von einem hohen Baum herunter.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Lustenau ist mit 24.603 Einwohnern (Stand Januar 2025) die einwohnerreichste Marktgemeinde Österreichs. Sie liegt im Westen des Bundeslandes Vorarlberg. Die dortige Feuerwehr hatte am 10.9. einen nicht alltäglichen Einsatz.
    Lustenau ist mit 24.603 Einwohnern (Stand Januar 2025) die einwohnerreichste Marktgemeinde Österreichs. Sie liegt im Westen des Bundeslandes Vorarlberg. Die dortige Feuerwehr hatte am 10.9. einen nicht alltäglichen Einsatz. Foto: Barbara Buchegger, dpa (Symbolbild)

    Das hätte auch anders ausgehen können. Die Feuerwehr aus Lustenau in Vorarlberg in Österreich wurde am Mittwoch, 10. September, gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatz gerufen.

    Zwei Kleinkinder waren in einem Garten auf eine hohe Tanne geklettert. Und dann kamen die beiden nicht mehr runter von dem rund zehn Meter hohen Baum.

    Feuerwehr Lustenau bringt Drehleiter in Stellung

    „Bei unserer Ankunft bewegte sich sofort einer auf den Baum und sicherte die Kinder bis die Drehleiter in Stellung gebracht werden konnte.“ So berichtet es die Feuerwehr Lustenau auf ihrem Facebook-Profil.

    Kinder und Feuerwehrmann wurden im Anschluss über die Drehleiter der Feuerwehr Lustenau wieder unversehrt auf den Boden gebracht. „Ein ganz großes Lob den Ersthelfern, der Luschtnouar Feuerwehr“, heißt es in einem Kommentar auf Facebook.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden