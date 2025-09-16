Logo all-in.de
Großbrand in Reithalle – rund zehn Pferde gestorben

Feuerwehr im Einsatz

Großbrand in Reithalle in Oberfranken: Mehrere Pferde sterben in den Flammen

Bei einem Brand in einer Reithalle in Oberfranken sind nach ersten Erkenntnissen rund zehn Pferde gestorben. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache.
Von dpa
    Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    In einer Reithalle in Oberfranken ist ein großes Feuer ausgebrochen, bei dem ersten Erkenntnissen zufolge etwa zehn Pferde ums Leben kamen. Rund 30 weitere Tiere konnten gerettet werden, wie ein Polizeisprecher sagte. «Die genauen Zahlen können sich aber noch ändern».

    Feuer in Pferdeboxen ausgebrochen

    Das Feuer brach den Angaben zufolge im Bereich der Pferdeboxen aus. Für Anwohnerinnen und Anwohner, habe den Angaben zufolge, keine Gefahr bestanden. Die Ursache und die Höhe des entstandenen Schadens waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

    Stundenlang waren die Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen.
    Stundenlang waren die Feuerwehrleute im Einsatz, um den Brand zu löschen. Foto: Stephan Fricke/News5/dpa
