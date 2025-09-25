Logo all-in.de
Geburt auf der Autobahn bei München – Vater als Geburtshelfer

Als der Rettungswagen eintrifft, ist das Kind schon da - und «augenscheinlich wohlauf».
    Die Einsatzkräfte gratulierten noch vor Ort. Der Vater (Mitte) hatte auf der A95 als Geburtshelfer tätig werden müssen.
    Die Einsatzkräfte gratulierten noch vor Ort. Der Vater (Mitte) hatte auf der A95 als Geburtshelfer tätig werden müssen. Foto: -/Branddirektion München/dpa

    Weil es ihre Tochter eilig hatte, sind zwei Münchner auf der Autobahn Eltern geworden. Auf dem Weg in die Klinik kam das Kind am Dienstagnachmittag zur Welt, wie die Feuerwehr mitteilt. Die Besatzung des Rettungswagens habe Mutter und Neugeborenes bereits im Auto der Familie angetroffen. «Beide waren augenscheinlich wohlauf.» Der Vater habe als Geburtshelfer fungiert.

    Die Rettungskräfte - auch ein Kindernotarzt und der Neugeborenennotarztdienst waren alarmiert - übernahmen Untersuchung und Betreuung von Mutter und Tochter. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung des Einsatzorts - und gratulierte noch vor Ort. Die Familie wurde in die eigentlich vorgesehene Klinik gebracht. Laut Feuerwehr geht es allen Beteiligten gut.

