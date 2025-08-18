Logo all-in.de
Brand

Küchenbrand in Fronreute: Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Ein Elektrogerät auf einem aktiven Kochfeld entzündete sich Montagmorgen. Das Feuer machte das Gebäude unbewohnbar, zwei Menschen kamen ins Krankenhaus.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Nach einem Brand in Fronreute ist ein Mehrfamilienhaus zunächst nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild)
    Nach einem Brand in Fronreute ist ein Mehrfamilienhaus zunächst nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

    Nach Angaben der Polizei kam es im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Dornachweg zu einem Brand. Ein Elektrogerät auf einem eingeschalteten Kochfeld entzündete sich kurz vor 9 Uhr. Die Flammen griffen schnell auf weitere Gegenstände und das Gebäude über.

    Feuer in Fronreute: Mehrere Menschen in Krankenhaus

    Zwei Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. Sie belüftete das Haus, das vorerst unbewohnbar bleibt. Die Gemeinde organisierte für die betroffenen Bewohner eine vorübergehende Unterbringung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen weiterhin.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

