Küchenbrand in Fronreute: Mehrfamilienhaus unbewohnbar

Nach Angaben der Polizei kam es im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Dornachweg zu einem Brand. Ein Elektrogerät auf einem eingeschalteten Kochfeld entzündete sich kurz vor 9 Uhr. Die Flammen griffen schnell auf weitere Gegenstände und das Gebäude über.

Feuer in Fronreute: Mehrere Menschen in Krankenhaus

Zwei Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. Sie belüftete das Haus, das vorerst unbewohnbar bleibt. Die Gemeinde organisierte für die betroffenen Bewohner eine vorübergehende Unterbringung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache laufen weiterhin.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.