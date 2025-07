Brand auf Baustelle in Moosach verursacht hohen Sachschaden

Ein Passant meldete am Montagabend, 30. Juni 2025, gegen 18.30 Uhr schwarzen Rauch an der Hanauer Straße in Moosach. Nach Angaben der Polizei bestätigten Feuerwehr und Polizei vor Ort einen Brand im obersten Stockwerk eines Neubaus. Mehrere gefüllte Gasflaschen erweiterten den Brandherd, doch die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Moosach: Feuer auf Baustelle verursacht hohen Sachschaden

Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei sperrte im Zuge der Löschmaßnahmen für etwa eine Stunde die Hanauer und die Dachauer Straße. Dadurch entstanden entsprechende Verkehrsbehinderungen.

Quelle: Polizeipräsidium München. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.