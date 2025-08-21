Felssturz in den Alpen: Gesteinsmassen begraben Auto mit vier Insassen unter sich

Bei einem Erdrutsch in den französischen Alpen haben herabstürzende Felsen ein Auto unter sich begraben. Die Feuerwehr sei zur Bergung der Opfer auf der zum Mont Blanc-Tunnel führenden Nationalstraße 205 zwischen Passy und Chamonix im Einsatz, teilte die Präfektur in Annecy am Abend mit.

Zwei Tote bei Felssturz in den Alpen

Wie die örtliche Zeitung «Le Dauphiné Libéré» berichtete, gab es zwei Tote und zwei Verletzte. Bei dem betroffenen Auto handelt es sich nach Angaben der Präfektur um einen Personenwagen. Die Verletzten seien in örtliche Krankenhäuser gebracht worden.

Lange Staus nach Unglück

Auf der für den Verkehr zwischen Norditalien und Südost-Frankreich wichtigen Verbindung kam es zu langen Staus. Da das Gelände im Bereich des Erdrutsches weiter instabil ist, blieb die Nationalstraße am Unglücksort in der Fahrtrichtung Italien-Frankreich gesperrt, teilte die Präfektur mit. Der Mont Blanc-Tunnel ist für Lastzüge in Fahrtrichtung Italien-Frankreich gesperrt. Wie es zu dem Erdrutsch kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

In dem Unglückswagen überlebte ein auf dem Fahrer- und Beifahrersitz sitzendes Ehepaar mit Verletzungen. Der auf der Rückbank sitzende Sohn des Paars und seine Ehefrau kamen ums Leben, wie die örtliche Zeitung berichtete.