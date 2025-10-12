Tettnang: Radfahrer bei Abbiegeunfall verletzt – Polizei ermittelt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Samstag gegen 15.24 Uhr in der Kirchstraße ein Abbiegeunfall. Ein 48-jähriger Fahrer eines Fiat Panda wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er einen 68-jährigen Radfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Radfahrer (68) stößt mit Auto zusammen

Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in die Oberschwabenklinik Ravensburg. Der Autofahrer fuhr in Richtung Innenstadt. Die Polizei in Friedrichshafen untersucht die genauen Umstände. Zur Höhe eines möglichen Sachschadens machte die Behörde keine Angaben.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.