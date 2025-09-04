Fahrradfahrer bei Unfall in Krauchenwies schwer verletzt

Ein 68-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Krauchenwies schwer verletzt worden. Der Radler war mit einem Auto kollidiert.

Fahranfänger übersieht Radfahrer

Laut Angaben der Ravensburger Polizei wollte ein 18-jähriger Autofahrer gegen 19.30 Uhr von der Bittelschießer Straße in die Bahnhofstraße fahren. Dabei übersah er den von links kommenden Radfahrer. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß.

Rettungshubschrauber bringt schwer verletzten Radfahrer in Krankenhaus

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 68-Jährigen ins Krankenhaus. Laut Polizeiangaben besteht allerdings keine Lebensgefahr. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro, während der Schaden am Fahrrad auf 100 Euro geschätzt wird. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.