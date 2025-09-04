Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Fahrradfahrer bei Unfall in Krauchenwies schwer verletzt

Von Fahranfänger übersehen

Fahrradfahrer bei Unfall in Krauchenwies schwer verletzt

Bei einem Unfall in Krauchenwies ist ein Radfahrer am Mittwoch schwer verletzt worden. Der Senior war mit dem Auto eines 18-jährigen Fahranfängers kollidiert.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    In Krauchenwies ist am Mittwochabend ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Fahranfänger hatte den Senior übesehen.
    In Krauchenwies ist am Mittwochabend ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Fahranfänger hatte den Senior übesehen. Foto: Mathias Becker (Symbolbild)

    Ein 68-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Krauchenwies schwer verletzt worden. Der Radler war mit einem Auto kollidiert.

    Fahranfänger übersieht Radfahrer

    Laut Angaben der Ravensburger Polizei wollte ein 18-jähriger Autofahrer gegen 19.30 Uhr von der Bittelschießer Straße in die Bahnhofstraße fahren. Dabei übersah er den von links kommenden Radfahrer. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß.

    Rettungshubschrauber bringt schwer verletzten Radfahrer in Krankenhaus

    Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den 68-Jährigen ins Krankenhaus. Laut Polizeiangaben besteht allerdings keine Lebensgefahr. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro, während der Schaden am Fahrrad auf 100 Euro geschätzt wird. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden