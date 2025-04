16-Jähriger flieht mit Papas Auto vor Polizei

Ein 16 Jahre alter Autofahrer hat sich im Landkreis Groß-Gerau eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Er sei nicht nur führerscheinlos, sondern auch mit einem nicht versicherten Fahrzeug seines Vaters unterwegs gewesen, teilte das Polizeipräsidium in Darmstadt mit. In der Nacht hatte eine Polizeistreife ihn in Kelsterbach kontrollieren wollen. Der 16-Jährige fuhr jedoch in hohem Tempo über eine Bundesstraße davon. Im rund 15 Kilometer entfernten Mörfelden-Walldorf konnte er schließlich von der Polizei gestoppt werden. Gegen ihn wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

